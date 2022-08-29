Сургут, Югра, 29 августа, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Медики Сургутской травмбольницы, куда доставили пострадавших при жёсткой посадке Ми-8, оценили состояние троих пассажиров как тяжёлое. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

Инфо Pro Вертолёт Ми-8

Напомним, 29 августа вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку вблизи Каюково в Сургутском районе. Предварительные причины аварии, по версии следователей, — техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту вертолёта находилось семь человек. Пострадавших эвакуировали вертолётом в больницу города Сургута для оказания профессиональной медицинской помощи.