Багдад, , 20:48 — REGNUM Командование Вооруженных сил Ирака объявило о вводе комендантского часа на всей территории страны, сообщает 29 августа NBC News.

Ирак Jayel Aheram

Об этом было объявлено после того, как в Багдаде протестующие захватили правительственное здание.

«Иракские военные объявили с 19:00 понедельника комендантский час во всех регионах страны, рассчитывая ослабить растущую напряженность и предотвратить новые столкновения», — сообщает NBC News.

Ранее несколько сот протестующих ворвались во дворец республики, после того как влиятельный шиитский богослов Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики. Кроме того, в Ираке проходят акции протеста против выдвижения на пост премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани.

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