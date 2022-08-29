Багдад, 29 августа, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Ирака объявило о вводе комендантского часа на всей территории страны, сообщает 29 августа NBC News.

Jayel Aheram Ирак

Об этом было объявлено после того, как в Багдаде протестующие захватили правительственное здание.

«Иракские военные объявили с 19:00 понедельника комендантский час во всех регионах страны, рассчитывая ослабить растущую напряженность и предотвратить новые столкновения», — сообщает NBC News.

Ранее несколько сот протестующих ворвались во дворец республики, после того как влиятельный шиитский богослов Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики. Кроме того, в Ираке проходят акции протеста против выдвижения на пост премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани.