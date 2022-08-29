Новосибирск, 29 августа, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В Международном форуме технологического развития «Технопром», который проходил в Новосибирске с 23 по 26 августа, приняли участие более 12 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Правительство Новосибирской области «Технопром»

По их данным, на форуме выступили более 800 спикеров, участвовали делегации из 19 стран, в режиме онлайн за происходящим наблюдали специалисты более чем из 60 стран.

«Прошу министерство науки и инновационной политики региона обобщить все договорённости и поставить их выполнение на контроль», − подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 29 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что «Технопром» стал знаковым событием объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. В 2022 году основной темой форума стало исполнение поручений главы государства по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности страны.

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