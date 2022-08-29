Варшава, , 20:32 — REGNUM Власти Польши намерены потребовать от Евросоюза, чтобы выдача шенгенских виз гражданам России была запрещена, за исключением гуманитарных случаев. Об этом сегодня, 29 августа, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Шенгенская виза Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление», — заявил Моравецкий.

Он также добавил, что Польша, а также ФИнляндия и страны Прибалтики — это те государства, которые обозначили наиболее решительный подход к заблокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущие страны Евросоюза, такие как Германия и Франция, не хотят запрещать выдачу виз гражданам России, так как считают эту меру чрезмерной. При этом вполне допускается запрет на выдачу виз российским чиновникам.

Российские власти уже заявили, что в случае отказа гражданам России в шенгенских визах, реакция Москвы будет крайне негативной и повлечет ответные меры.