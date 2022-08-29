Тбилиси, 29 августа, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прошёл дополнительное обследование у двух иностранных медицинских экспертов, сообщил 29 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Швейцарский специалист, аккредитованный в ООН, сегодня встречается с Саакашвили. Эксперт, кроме непосредственного осмотра Саакашвили, планирует ознакомиться с видеозаписями, сделанными в тюрьме и имеющимися в распоряжении Специальной следственной службы Грузии.

Ранее американский психиатр провел обследование Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед». Эрик Дэвид Голд Смит не стал давать комментариев СМИ после этого визита. Однако, как стало известно, через несколько часов он вернётся в клинику и продолжит исследование.

Адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сейчас находится в клинике. По его словам, иностранные специалисты завтра покинут страну и примерно через пять дней подготовят итоговый документ, который будет объединен с заключением специалистов грузинского медицинского центра «Эмпатия».

«Саакашвили прошёл судебно-психиатрическую экспертизу. Насколько я знаю, эксперт при этом применил диктофон и записал разговор. Вторая часть экспертизы будет проводиться с тестами. После завершения первой части вторая часть будет продолжена через несколько часов. Экспертное заключение будет отправлено из Америки», — сказал Хачапуридзе.

Мариам Джишкариани, руководитель центра «Эмпатия» сообщил, что главный вопрос в том, каково состояние здоровья Саакашвили в настоящее время, а также его состояние здоровья с момента заключения. Будет оценено его состояние перед отправкой в тюрьму и определено, каким должно быть лечение в будущем.

Мать Саакашвили Гиули Аласания сказала, что надеется на объективную оценку состояния бывшего президента.

«Я ожидаю и уверена, что будет объективное заключение, на основе которого наши судьи примут решение. Я надеюсь, что этот вывод будет соответствовать тому, что уже был у грузинских врачей. Эти заболевания настолько серьёзны, что их трудно вылечить в этой клинике», — сказала Аласания.

Напомним, что иностранные медики должны в течение нескольких дней решить — нуждается ли Михаил Саакашвили в лечении за границей.