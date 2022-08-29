Кемерово, , 20:31 — REGNUM В Кемеровской области российские паспорта вручили отцу и сыну, прибывшим из Луганской Народной Республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

«Недавно Артем Левин и его сын Кирилл, прибывшие в Кузбасс из города Лисичанска, принесли присягу гражданина Российской Федерации, — рассказали в ведомстве. — Они поклялись исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, соблюдать Конституцию и законодательство страны, быть верными России, уважать её культуру, историю и традиции».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки. Кузбассовцы уже перечислили 29 млн 667 тысяч рублей.