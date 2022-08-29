Сыктывкар, 29 августа, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В лесопожарной обстановке Коми наблюдается положительная динамика. На данный момент на территории региона 26 действующих лесных пожара, заявила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды КомиЕкатерина Киселевич в ходе оперативного совещания.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

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Согласно сообщению пресс-службы, в тушении пожаров задействован 400 человек и 21 единица техники. Из 26 лесных пожаров 14 активных и 12 локализованных. Угроза для населённых пунктов и объектов экономики отсутствует.

Отметим, что с момента начала пожароопасного сезона в Коми было зарегистрировано 438 лесных пожаров общей площадью 41 726,25 га.

Екатерина Киселевич добавила, что в регион зайдет атлантический циклон, в связи с чем ожидаются понижение температуры воздуха и дожди.

РанееИА REGNUM сообщало, что ещё более ста профессиональных специалистов направляет Красноярский край на тушение лесных пожаров в двух регионах России. 26 августа в Коми вылетел спецборт с 50 красноярскими десантниками-пожарными и лётчиками-наблюдателями.

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