Костинброд, , 22:34 — REGNUM В болгарском городе Костинброд (Софийская область) задержан 23-летний выходец с территории б. УССР, подозреваемый в пособничестве переправке нелегальных иммигрантов из Турции в страны Западной Европы. Об этом 29 августа сообщает софийская информационная служба News. bg.

Задержанный УМВД РФ по Ярославской области

Он, предположительно, принимал непосредственное участие в доставке сотен выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки с болгарско-турецкой на болгарско-румынскую границу. Как утверждают следователи, подозреваемый незаконно получил в Болгарии статус беженца.

Ведется следствие. Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет с последующей депортацией на родину.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕП опасаются новой волны мигрантов в Евросоюз