Москва, 29 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Не говорящие по-русски дети мигрантов не должны зачисляться в школы в России, написал 29 августа глава СПЧ РФ Валерий Фадеев в своём телеграм-канале.

Kremlin. ru Валерий Фадеев

По поводу заявления президента РФ Владимира Путина о том, что начинать работу с мигрантами, чтобы избежать их изоляции по приезде в РФ, нужно ещё в их странах, Фадеев высказал следующее.

СПЧ выступает против упрощённого предоставления российского гражданства «иностранцам, которые восстанавливают объекты хозяйственного, военного, культурного и иного назначения в республиках Донбасса и на освобождённых территориях» б. УССР.

Причина такого отношения СПЧ в том, что практика упрощённого предоставления гражданства России «может привести к массовым потокам строителей из Средней Азии без знания русского языка и законов РФ» за российским паспортом.

Валерий Фадеев «Мы также считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано».

Он добавил, что в такой ситуации будут страдать и российские дети, и сами приезжие. Если ребёнок не понимает педагога, то «о каком образовательном процессе можно говорить»?

Глава СПЧ предложил отправлять детей, не говорящих по-русски, «на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс».

К тому же «у тех мигрантов, кто временно работает в России, нет оснований привозить сюда свои семьи». «Тем более что многие намеренно приезжают сюда рожать», — отметил Фадеев.