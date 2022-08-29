Москва, 29 августа, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Военные флоты России и Китая в рамках стратегических учений «Восток-2022» проведут совместные манёвры в Японском и Охотском морях, сообщил 29 августа на брифинге замминистра обороны РФ Александр Фомин.

openDemocracy Россия и Китай

В ходе учений пройдут розыгрыши практических действий морских сил общего назначения.

«Тихоокеанский флот совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая отрабатывает взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в Дальневосточной морской зоне с целью содействия сухопутным войскам на Приморском направлении, а также обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности», — рассказал Фомин.

Морские учения будут проходить в акваториях и прибрежных зонах Японского и Охотского морей.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под управлением начальника Генштаба ВС России на территории Восточного военного округа.

В учений будут участвовать оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и иных государств, в том числе военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Также в учениях примут участие оперативные группы управления от МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России.