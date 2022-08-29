Каменск-Уральский, Свердловская область, , 20:09 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» заплатит более 212 тыс. рублей за отказ перевезти собаку. Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора.

Самолет компании «Уральские авиалинии» Uralairlines.ru

Жительница Каменска-Уральского Свердловской области приобрела билеты по маршруту Екатеринбург — Ереван через call-центр. Общая их стоимость превысила 65 тыс. рублей. Перевезти планировалось женщину, её дочь, а также собаку весом более 15 кг. Гражданка заранее проинформировала сотрудника фирмы-перевозчика о породе и весе, а при регистрации на рейс предоставила все необходимые документы ветеринарную справку и документы на собаку), а также намордник. Но в аэропорту заявили, что собака якобы не подходит под условия перевозки, и отказались вернуть деньги за билеты.

Специалисты Каменск-Уральского консультационного пункта для потребителей помогли свердловчанке. Синарский районный суд взыскал в пользу её стоимость авиабилетов, а также расходы, моральный вред, неустойку и штраф в связи с неудовлетворением требований потребителя в добровольном порядке.

Авиакомпания подала апелляцию. Но судебная коллегия по гражданским делам облсуда оставила решение райсуда без изменения.