София, , 20:00 — REGNUM Действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев заявил о намерении реализовать новый контракт с российским концерном Газпром для обеспечения энергетической безопасности своей страны в осенне-весенний период 2022–2023 годов. Об этом 29 августа сообщает БТВ.

Газпром Gazprom.ru

По словам Донева, на сегодняшний день болгарское правительство рассматривает вопрос выполнения уже действующей договоренности с российским энергетическим поставщиком, а также подписание с ним дополнительных соглашений.

«Здесь речь не идет о геополитических играх, — отметил, в частности, глава правительства Болгарии. — Наша цель — обогреть болгар предстоящей зимой, которая, как утверждают синоптики, будет холодной».

Предполагается, что в течение текущей недели Совет министров Болгарии соберется на экстренное заседание по вопросам взаимодействия с Газпромом.

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