Ставангер, Норвегия, 29 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Для сдерживания мировых цен на нефть страны — члены Международного энергетического агентства могут высвободить дополнительные объёмы нефти из своих стратегических запасов, сообщает 29 августа Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на нефть

В городе Ставангере (Норвегия) на конференции по энергетика об этом заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

По его словам, если МЭА будет сделан вывод, что из-за перебоев с поставками нефти придётся высвободить запаси, «я уверен, что они (страны — члены МЭА — прим. ИА REGNUM) рассмотрят этот вопрос» и не исключён вариант положительного решения.

По данным МЭА, на мировом рынке нефти предложение в прошлом месяце достигло своего максимума. Это при том, что ОПЕК+ увеличила добычу нефти на 530 тысяч баррелей в сутки, а не входящие в картер страны — на 870 тысяч.