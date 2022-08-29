Москва, 29 августа, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Мэру Одессы Геннадию Труханову придётся в скором времени отдать ключ от города Вооружённым силам России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 29 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Сложно назвать Труханова пророссийским политиком или, к примеру, работающим под прикрытием России. Отнюдь. То, что он ратует за сохранение памятника Екатерине Второй и говорит про интернационализм, — это всего лишь дань одесской идентичности, не более того. Его заявление звучит на фоне более яркого заявления о том, что 200 улиц в Одессе будут переименованы. А эти улицы как раз связаны с русской культурой, русской историей и русскими деятелями. И это важно», — указал политолог.

По словам Антон Бредихина, представитель киевского режима пытается себе, что называется, соломку подстелить.

«Возможно, красота заявления Труханова связана с целью нивелировать тот негатив, который возникнет в Одессе, если там начнут разбазаривать её историческое наследие. Поэтому, конечно, мы тоже хотим, чтобы был мир, но в границах не 1991 года, а 1990 года. Это будет более адекватно и логично для самих же одесситов. В любом случае то, что Труханов пытается войти в «мирный мейнстрим», выступает и признаком того, что он прекрасно осознаёт, что очень скоро ключ от города он будет вручать российским военнослужащим. И он готовит политическое будущее в условиях освобожденной территории бывш. УССР. И он пытается нащупать точки соприкосновения, чтобы заручиться политической поддержкой в будущем», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что мэр Одессы в интервью газете Corriere della Sera призвал Киев вести переговоры с Россией, так как «на кону жизни миллионов людей». Он добавил, что хотел бы, чтобы [б. УССР] вернулась к границам 1991 года.

Труханов также подверг критике Владимира Зеленского за то, что тот не предоставил большую автономию регионам и муниципалитетам.