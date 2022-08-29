Нижний Новгород, 29 августа, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против местного жителя, обвинявшегося в краже гаек из Нижегородского кремля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ovchinnikov dmitriy Нижегородский кремль

Гособвинению удалось доказать, что подсудимый вступил в сговор с ещё одним злоумышленником и проник в помещение на территории Нижегородского кремля, где украл 66 коробок с латунными гайками стоимостью более 100 тысяч рублей.

Впоследствии правоохранительные органы задержали его, но личность подельника сотрудникам полиции установить так и не удалось. На суде обвиняемый полностью признал свою вину.

В итоге суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно и ограничению свободы на год. Также осужденный должен будет возместить материальный ущерб, нанесённый строительному подрядчику в результате его преступления.