Москва, 29 августа, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в понедельник, 29 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,40 рубля, что на десять копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро за день опустился на 23 копейки и к закрытию составил 60,43 рубля.

Напомним, за минувшую рабочую неделю курс доллара на Московской бирже вырос на 1,40 рубля, курс евро — на 1,05 рубля.