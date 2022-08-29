Вашингтон, 29 августа, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Американский разработчик Turtle Rock Studios опубликовал релизный трейлер ранее анонсированного DLC для игры Back 4 Blood. Видео было опубликовано 29 августа на странице проекта в Twitter.

В новом ролике показали различных монстров и новые локации, которых добавит дополнение под названием Children of the Worm. Также оно добавит в игру персонажа по имени Дэн, оружие и новые облики для персонажей.

Скриншот с YouTube Back 4 Blood

Разработчики омтечают, что дополнение уже доступно на всех платформах.

Напомним, что Back 4 Blood — это многопользовательский шутер от первого лица, вышедший 8 октября 2021 года. Игроку предстоит взять на себя управление одним из «чистильщиков», чтобы сражаться с зомби.