Лондон, 29 августа, 2022, 19:39 — ИА Регнум. 29 августа футбольный клуб «Челси» объявил, что 28-летний английский центральный полузащитник Росс Баркли покинул лондонский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте «пенсионеров».

Pixabay.com «Челси»

За «Челси» Росс Баркли выступал с 5 января 2018 года после перехода из «Эвертона» за 16,8 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает англичанина в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Росс Баркли, выступая за «Челси», принял участие лишь в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».