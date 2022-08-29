Издатель Cult of the Lamb пообещал показать новую игру
Вашингтон, 29 августа, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Американский издатель Devolver Digital рассказал о скором анонсе новой игры. Заявление об этом появилось 29 августа на странице компании в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
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По словам издателя, проект впервые покажут на следующей неделе. Других подробностей компания не огласила.
Напомним, что Devolver Digital специализируется на издании игр с 2009 года. Она выпустила такие проекты, как Cult of the Lamb, Death’s Door и Shadow Warrior 3.