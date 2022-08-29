Москва, , 19:35 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков 7-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Квинси Промес Soccer.ru

Самую высокую оценку (9.4) по итогам прошедших матчей получил нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес, отметившийся во встрече с воронежским «Факелом» одним забитым мячом, одной результативной передачей и четырьмя успешными обводками.

Помимо Промеса, в символическую вошли Даниил Худяков («Локомотив», 8.5), Наир Тикнизян («Локомотив», 7.5), Аслан Дашаев («Факел», 7.9), Сергей Божин («Факел», 8.1), Даниил Денисов («Спартак», 7.8), Николай Калинский («Пари НН», 8.1), Эдуард Сперцян («Краснодар», 8.4), Гирано Керк («Локомотив», 8.3), Джон Кордоба («Краснодар», 8.1) и Иван Игнатьев («Локомотив», 9.2).