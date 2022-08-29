Токио, 29 августа 2022, 19:34 — REGNUM Японская компания Sony приобрела разработчика мобильных игр Savage Game Studios. Информация об этом появилась 29 августа на сайте PlayStation Blog.
«Сегодня мы объявляем, что заключили окончательное соглашение о приобретении Savage Game Studios, чрезвычайно талантливой команды креативщиков с многолетним опытом создания одних из самых популярных мобильных игр» — пишет Sony. Также, по ее словам, студия уже занимается созданием новой необъявленной игрой для мобильных устройств класса AAA.
Напомним, что студия Savage Game Studios была основана в 2020 году. Главным директор и соучредителем компании является Михаил Катофф.
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