Токио, , 19:34 — REGNUM Японская компания Sony приобрела разработчика мобильных игр Savage Game Studios. Информация об этом появилась 29 августа на сайте PlayStation Blog.

Sony Steve Maw

«Сегодня мы объявляем, что заключили окончательное соглашение о приобретении Savage Game Studios, чрезвычайно талантливой команды креативщиков с многолетним опытом создания одних из самых популярных мобильных игр» — пишет Sony. Также, по ее словам, студия уже занимается созданием новой необъявленной игрой для мобильных устройств класса AAA.

Напомним, что студия Savage Game Studios была основана в 2020 году. Главным директор и соучредителем компании является Михаил Катофф.

Читайте ранее в этом сюжете: В Apex Legends исправили ошибку с выдачей высокоуровневых наград