Токио, 29 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Японская компания Sony приобрела разработчика мобильных игр Savage Game Studios. Информация об этом появилась 29 августа на сайте PlayStation Blog.

Steve Maw Sony

«Сегодня мы объявляем, что заключили окончательное соглашение о приобретении Savage Game Studios, чрезвычайно талантливой команды креативщиков с многолетним опытом создания одних из самых популярных мобильных игр» — пишет Sony. Также, по ее словам, студия уже занимается созданием новой необъявленной игрой для мобильных устройств класса AAA.

Напомним, что студия Savage Game Studios была основана в 2020 году. Главным директор и соучредителем компании является Михаил Катофф.