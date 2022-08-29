Москва, 29 августа, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Отказ Польши от угля из России, спровоцировавший бескрайние очереди за ним, — это шаг в бездну. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 29 августа прокомментировал ситуацию в польском Люблине научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Интересно, что Польша сначала потеряла свою угольную промышленность, в частности, небезызвестный город Катовице. А в рамках перехода на «зелёную» энергетику поляки полностью отказались от шахт, даже бунты шахтёров были. Всё это — шаг в никуда, путь в бездну. Затем Варшава отказалась от российского угля. Это тоже стало мощным ударом по польской экономике и энергосистеме, несмотря на то, что Варшава рассчитывает на свою газовую систему, которую создаёт благодаря Норвегии», — считает собеседник ИА REGNUM.

При этом Антон Бредихин не исключил, что Польша по-прежнему получает уголь из Донбасса.

«Однако есть вероятность, что Польша продолжает получать уголь из Донбасса. Это не исключено, потому что поставки из ЛНР и ДНР идут. Они не прекращались после 2014 года. И через Киев они могли бы идти транзитом в Белоруссию, затем — в Польшу. Или через Киев в Польшу напрямую», — высказался политолог.

ИА REGNUM сообщало, что в польском городе Люблин рядом с шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka местные жители выстроились в очередь, чтобы приобрести уголь. Люди ждут по несколько суток.

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