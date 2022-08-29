Челябинск, 29 августа, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Из Челябинска и Магнитогорска будут запущены ещё семь субсидируемых авиамршрутов. Об этом говорится в обновлённом приказе Росавиации.

Взлетная полоса. Аэропорт Челябинска «Баландино»

Как пишет Накануне. Ru, из Челябинска на таких условиях можно будет улететь во Владикавказ, в Пермь, Иркутск, Новокузнецк и Новосибирск. А из Магнитогорска — в Сургут и Самару.

Всего из Челябинской области имеется 24 субсидируемых направления.