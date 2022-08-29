Казань, 29 августа, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев близок к переходу в казанский «Рубин», который выступает в Первой Лиге. Об этом 29 августа сообщает издание «Чемпионат».

Pfc-cska.com Алан Дзагоев

С 1 июля 2022 года Алан Дзагоев находится в статусе свободного агента после истечения сроков контракта с московским клубом. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Алан Дзагоев, выступая за ЦСКА, принял участие в 20 турах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.