Уфа, , 21:07 — REGNUM Проработать вопрос увеличения в 2023 году числа бюджетных мест на востребованные специальности колледжей и вузов Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он заявил 29 августа на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Студенты Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Если абитуриенты проявляют большой интерес к профессиям, связанным с информационными технологиями, значит по ним надо наращивать количество бюджетных мест. У подростков должны быть возможность осваивать актуальные специальности», — сообщил глава региона.

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин отметил, что на предстоящий учебный год колледжам было выделено 22 637 бюджетных мест, на которые подали 60 410 заявлений.

«Учебные заведения провели приём абитуриентов по 65 профессиям и 124 специальностям. При этом ежегодно наблюдаем растущий конкурс в колледжи республики. Если в 2020 году он составлял 15 человек на одно место, то в нынешнем — до 49 человек, особенно в сфере информатики и вычислительной техники», — заявил чиновник.

Отмечается, что в вузы Башкирии на 14 933 места абитуриенты подали порядка 160 тысяч заявлений. При этом самые большие конкурсы фиксировались в Уфимский государственный авиационный технический университет (19 человек на место), в Уфимский государственный нефтяной технический университет (17 человек на место) и Башкирский государственный педагогический университет (14 человек на место).

«Каждый год растут контрольные цифры приема по вузовским специальностям и направлениям подготовки. За последние пять лет количество бюджетных мест в наших вузах увеличилось на 42,5 процента. Важно, что значительная доля выпускников школ республики выбрала именно университеты региона», — заявил Хажин.