Уфа, 29 августа, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Проработать вопрос увеличения в 2023 году числа бюджетных мест на востребованные специальности колледжей и вузов Башкирии поручил глава республикиРадий Хабиров. Об этом он заявил 29 августа на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Студенты

«Если абитуриенты проявляют большой интерес к профессиям, связанным с информационными технологиями, значит по ним надо наращивать количество бюджетных мест. У подростков должны быть возможность осваивать актуальные специальности», — сообщил глава региона.

Министр образования и науки БашкирииАйбулат Хажин отметил, что на предстоящий учебный год колледжам было выделено 22 637 бюджетных мест, на которые подали 60 410 заявлений.

«Учебные заведения провели приём абитуриентов по 65 профессиям и 124 специальностям. При этом ежегодно наблюдаем растущий конкурс в колледжи республики. Если в 2020 году он составлял 15 человек на одно место, то в нынешнем — до 49 человек, особенно в сфере информатики и вычислительной техники», — заявил чиновник.

Отмечается, что в вузы Башкирии на 14 933 места абитуриенты подали порядка 160 тысяч заявлений. При этом самые большие конкурсы фиксировались в Уфимский государственный авиационный технический университет (19 человек на место), в Уфимский государственный нефтяной технический университет (17 человек на место) и Башкирский государственный педагогический университет (14 человек на место).

«Каждый год растут контрольные цифры приема по вузовским специальностям и направлениям подготовки. За последние пять лет количество бюджетных мест в наших вузах увеличилось на 42,5 процента. Важно, что значительная доля выпускников школ республики выбрала именно университеты региона», — заявил Хажин.