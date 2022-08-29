Белград, , 19:43 — REGNUM Сербия — это сцена, на которой разыгрывается опосредованная война между Востоком и Западом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 29 августа в интервью агентству «Рейтерс».

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Так Вучич прокомментировал тот факт, что 28 августа во время народного шествия против проведения гей-парада в Белграде, многие участники несли российские флаги и портреты президента России Владимира Путина.

«Без сомнению, в Сербии происходит опосредованный конфликт между Востоком и Западом», — заявил Вучич, добавив, что на митинге в Белграде было и «много обычных людей».

Напомним, что ранее Александр Вучич принял решение отменить проведение «Европрайда» в Белграде в сентябре этого года. Он сослался на сложную ситуацию вокруг Косово и Метохии, и необходимость проведения других международных мероприятий в рамках инициативы «Открытые Балканы».