Москва, 29 августа, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Будущее ямайского центрфорварда Шамара Николсона в московском «Спартаке» будет решена после матча Кубка России с «Крыльями Советов», который состоится 30 августа. Об этом 29 августа сообщает издание «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль еще не определился насчет будущего футболиста после подписания Бальде Кейта, перешедшего в московский клуб 26 августа 2022 года из «Кальяри» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Шамар Николсон принял участие в 16 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также форвард получил две желтые карточки.