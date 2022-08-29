Тюмень, 29 августа, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В Тюмени арестованы два местных жителя, которые подозреваются в изнасиловании женщины-инвалида. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Цитата из х/ф «Груз 200». Реж. Алексей Балабанов. 2007. Россия Жертва насильника

По версии следствия, вечером 25 августа 2022 года Денис М 1981 года рождения привёз свою 40-летнюю знакомую-инвалида третьей группы в садоводческий кооператив в гости к ранее судимому Андрею А. 1982 года рождения. Денис с порога заявил ему, что теперь до воскресенья они будут отдыхать.

Приятели пили водку. «Гостеприимство» для женщины обернулось групповым изнасилованием. Когда приятели отвлеклись, потерпевшая сбежала и спряталась в бане соседнего участка, где её утром обнаружил хозяин. По просьбе женщины, он вызвал скорую помощь и полицию, которая и задержала насильников. Медики впоследствии зафиксировали у потерпевшей сломанное ребро.

По решению суда обвиняемые в изнасиловании будут находиться под стражей по 26 октября 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Сахалине гражданина подозревают в изнасиловании девочки, которую он выбросил в окно.