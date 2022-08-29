Киев, 29 августа, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Киевский режим согласен только на вариант, когда б. УССР будет принята в НАТО как полноправный член альянса, заявила 29 августа представитель Киева Ольга Стефанишина в интервью «Европейской правде».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По её словам, если бы до начала спецоперации Россия согласилась на вариант, когда Киев становится кандидатом — членом НАТО, вводя ПДЧ (План действий по членству в альянсе), б. УССР это бы устроило полностью.

Но после начала спецоперации ВС РФ идея принять ПДЧ в рамках НАТО для Киева «будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года». «То есть только членство [в НАТО теперь устроит Киев]», — сказала Стефанишина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решением саммита в Бухаресте 2008 г. установлено, что б. УССР принимает ПДЧ, и только так она может начать готовиться к гипотетическому членству в НАТО.