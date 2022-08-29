Челябинск, 29 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Челябинске главный инженер одного из медицинских учреждений отдаст государству полученную взятку. Такое решение принял суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее гражданина осудили за получение взятки, покушение на получение взятки и превышение должностных полномочий. Суд установил, что в 2017 году он получил 1,965 тыс. рублей за оказание фирме-подрядчику общего покровительства. Также гражданин не принял своевременных мер для устранения выявленных недостатков при исполнении контракта.

Курчатовский райсуд Челябинска удовлетворил требование прокурора о взыскании с осуждённого размера полученной взятки. Правда, решение пока не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под суд отдали бывшего замглавы Магнитогорска. Его обвиняют в получении взяток.