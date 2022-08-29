Москва, , 19:25 — REGNUM Продюсера российского сериала «Чикатило» Дмитрия Большакова посадили в колонию на 5,5 лет за подкуп полицейских ради съёмок. Об этом сообщил телеграм-канал Mash 29 августа.

Дмитрий Нагиев Цитата из т/ф «Чикатило». Реж. Сарик Андреасян. 2020. Россия

По данным источника, ради съёмок эпизода Большаков заплатил полицейским 400 тыс. рублей чтобы они перекрыли одну из улиц в центре Москвы. Однако вскоре выяснилось, что участок, на котором проходил съёмочный процесс, был под контролем ФСО, вследствие чего сотрудники ведомства, увидев на своей территории «гостей», потребовали от участников съёмочной группы разрешение на съёмку. Сразу после проверки продюсера вместе с полицейскими арестовали. Последним суд вынес более тяжёлое наказание: 7,5 и 8,5 лет колонии.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, братья Андреасян снимут спин-офф сериала «Чикатило». Будущее шоу получит название «Тень Чикатило», а главную роль в нём вновь исполнит Дмитрий Нагиев.

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