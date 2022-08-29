Бухарест, , 19:38 — REGNUM Известная румынская компания Termoenergetica была трижды за один день оштрафована специальной правительственной комиссией за оставленные после ремонта теплопровода выбоины на автомобильных дорогах. Об этом 29 августа сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Ямы на дороге Michael Gil

Согласно официальной информации, соответствующие финансовые санкции на общую сумму в 7500 леев ($1600) были выписаны после проведенной специальной проверки состояния нескольких магистралей на центральных бухарестских проспектах.

«Вследствие ремонта теплосетей коммунальщики не удосужились восстановить разрушенное асфальтовое покрытие, что, в свою очередь, привело к многочисленным авариям и поломкам автомобилей», — отмечено в заявлении надзорного органа правительства Румынии.

При этом, по словам экспертов, если компания не «проведет работу над ошибками», штрафы увеличатся в сотни раз.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении привлечь дополнительные инвестиции Еврокомиссии в размере $10 млрд для строительства новых автомагистралей по всей стране и ремонт асфальта на улицах Бухареста, Тимишоары, Ясс и других крупных городов страны.