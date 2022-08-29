Уфа, , 19:33 — REGNUM Более 43,5 млрд рублей в 2022 году направили из федерального и регионального бюджетов на строительство и ремонт автодорог Башкирии. Об этом 29 августа сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев на оперативном совещании республиканского правительства в центре управления регионом.

Строительство дороги. Белгородская область Belregion.ru

Отмечается, что на эти средства в республике намерены построить и реконструировать 75 км автотрасс, провести ремонт свыше 900 км автодорог, привести в нормативное состояние 25 мостов общей протяжённостью 1388 метров.

Булушев напомнил, что строительство Восточного выезда из Уфы идет с опережением графика. Помимо этого, дорожные рабочие выполнили свыше 80% работ по реконструкции трассы Бирск-Тастуба-Сатка длиной 60 км.

Сообщается, что до конца недели на трассе Р-240 на участке от Уфы до Стерлитамака планируют включить дорожное освещение.

Отмечается, что значительный объём дорожных работ был проведен в рамках подготовки к 450-летию Уфы, которое отметят в 2024 году. Так, с опережением графика были завершены ремонтные работы на улицах Менделеева, Суворова, Карима Хакимова, Чекмагушевской, Сельской Богородской, Кемеровской, Ангама Атнабаева, проспекте Салавата Юлаева.

«В целом мы выполняем большие объёмы работ. При этом нельзя экономить на их качестве. Кроме того, в следующем году продолжим практику выделения районам средств на отсыпку местных дорог. Это тоже очень важное направление», — заявил глава Башкирии Радий Хабиров.