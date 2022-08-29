Донецк, , 19:14 — REGNUM «Контрнаступление», которое затеяно киевским режимом под Херсоном, призвано активизировать зарубежные поставки вооружений Киеву, сообщил 29 августа первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Телеграм-канале @neoficialniybezsonov.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что 8 сентября США проведут очередную встречу стран, которые участвуют в поставках вооружения Киеву, но уже не настроены продолжать это делать, так как считают эту помощь бессмысленной.

«Под это дело, чтобы доказать, что [ВСУ] на что-то способна, военно-политическое руководство решило начать «победоносное» наступление на нескольких участках фронта на Херсонском направлении. Ещё ночью начались артиллерийские обстрелы ВСУ, а утром начали контрнаступать. Одновременно с этим ВС РФ вовлекают противника в огневые мешки и контратакуют. В районах Высокополья, Давыдова Брода, Белозёрки и Зелёного Гая отмечаются большие потери и бегство со стороны украинской армии. Атака ВСУ на Благодатное закончилась провалом и потерями. Российские войска перемалывают противника при огневой поддержке артиллерии и авиации. На данный момент [киевские] наступальщики полностью потеряли один вертолёт, четыре танка, шесть БМП и очень много пехоты. До конца дня эти цифры увеличатся», — написал Безсонов.

«Одновременно с этим [киевские] СМИ и официалы активно сообщают об очередных перемогах. ЦИПсО вбрасывают фейковые материалы и активно гадят в сети при помощи армии ботов. Однако после серьёзных неудач и понесённых потерь [киевские] информационщики сменили формулировку — и их победоносное контрнаступление стало называться «прощупывание» русской обороны. Всё как обычно», — добавил первый заместитель министра информации ДНР.

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