Вашингтон, 29 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск вызвал экс-главу отдела безопасности Twitter Питера Затко в качестве свидетеля на судебном процессе о расторжении сделки по приобретению социальной сети за $44 миллиарда, сообщает 29 августа Reuters.

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Адвокаты Маска ожидают, что Затко предоставит суду данные о фальшивых аккаунтах в Twitter. Во время слушаний 24 августа юристы уже сослались на его обвинения в адрес компании в качестве дополнительного аргумента в деле.

Напомним, ранее Питер Затко обвинил Twitter в распространении ложной информации о методах безопасности компании, а также во лжи Илону Маску о количестве фейковых аккаунтов на платформе.

Данные обвинения потенциально могут навредить социальной сети, которая пытается заставить Маска довести до конца сделку о приобретении. Бизнесмен ранее отказался от покупки Twitter, заявив, что руководство компании ввело его в заблуждение касательно количества фейковых аккаунтов.