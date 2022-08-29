Кострома, , 20:23 — REGNUM Во всех школах Костромской области с 1 сентября 2022 года организуют внутренние фильтры. Об этом сообщает администрация региона. На входе в образовательные учреждения детям будут измерять температуру и проводить осмотр. В случае подозрения на заболевание школьников отправят по домам.

В школу © ИА REGNUM

«С первыми признаками заболевания ребенок должен быть выведен из учебного процесса, чтобы не распространять инфекцию. Я прошу на это обратить внимание, провести необходимые совещания и взять вопрос на контроль», — обратилась к главам муниципальных образований в ходе еженедельного совещания в администрации региона заместитель губернатора по социальной работе Елена Журина.

Всего 1 сентября 2022 года за парты 268 школа сядут 75 тысяч костромских детей. Для 8 тысяч из них это будет первый опыт.

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