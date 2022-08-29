Вашингтон, 29 августа, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Угроза террористической атаки на США создана нынешним американским руководством, а именно — президентом страны Джо Байденом из-за вывода войск из Афганистана, заявил 29 августа бывший госсекретарь Майк Помпео на радио Cats Roundtable.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помпео

Майк Помпео «Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад».

Американский деятель напомнил, как «афганцы цеплялись за американские самолёты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны». 26 августа 2021 г. при выводе войск из Афганистана погибли 13 граждан США, напомнил Помпео.

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Напомним, год назад Пентагон объявил о гибели 13 американский военных при взрывах в Кабуле. Ответственность за теракт взяли на себя террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Байден при этом заявил, что военные продолжат эвакуацию.