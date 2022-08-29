Вашингтон, 29 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Иран предупредил США, что не согласится на возобновление ядерной сделки от 2015 года, если Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не закроет расследование в отношении иранской атомной программы, сообщает 29 августа Reuters со ссылкой на источники.

Ru.freepik.com Ядерное оружие

По информации агентства, Тегеран требует завершения расследования МАГАТЭ, которое было открыто после того, как на трех незадекларированных объектах Ирана были найдены следы урана. Однако США и их партнеры заявляют, что расследование может завершиться только после того, как Иран объяснит появление данных следов.

В Тегеране заявили, что если к 18 октября США не дадут гарантий по закрытию расследования, то Иран оставит за собой право не предпринимать шаги по ограничению своей ядерной программы, сообщил неназванный американский чиновник.

Ранее Иран демонтировал оборудование для мониторинга, установленное на его ядерных объектах в соответствии со сделкой 2015 года. Западные державы утверждают, что Иран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному, и все больше приближается к тому, чтобы приступить к созданию ядерной бомбы. Иран отрицает такое намерение.