Nokia решила остаться без российского рынка
Хельсинки, 29 августа, 2022, 18:54 — ИА Регнум. О решении Nokia покинуть Россию до конца года сообщает 29 августа Reuters.
Internationalnewslive.com
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По данным источника агентства, основной состав сотрудников компании в России прекратит работу «к концу года», офисы Nokia опустеют. Однако полное «юридическое закрытие» произойдёт, вероятно, позже.
Решение принято компанией на фоне антироссийских западных санкций.