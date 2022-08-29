Хельсинки, 29 августа, 2022, 18:54 — ИА Регнум. О решении Nokia покинуть Россию до конца года сообщает 29 августа Reuters.

Internationalnewslive.com Смартфон Nokia на базе операционной системы Android

По данным источника агентства, основной состав сотрудников компании в России прекратит работу «к концу года», офисы Nokia опустеют. Однако полное «юридическое закрытие» произойдёт, вероятно, позже.

Решение принято компанией на фоне антироссийских западных санкций.