Новосибирск, 29 августа, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Новосибирске в пожаре погиб пациент городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2. Об этом на оперативном совещании 29 августа сообщил первый заместитель начальника регионального управления МЧС Евгений Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Отмечаем пожар в медучреждении Октябрьского района Новосибирска. К сожалению, погиб один человек», — приводят «НГС Новости» слова Лебедева.

По данным заместителя начальника пресс-службы ведомства Артёма Щербакова, пожар произошёл 26 августа в одной из палат больницы.