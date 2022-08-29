Екатеринбург, , 18:53 — REGNUM Пугалки ядерной катастрофой в ситуации вокруг Запорожской АЭС — это больше нагнетание истерии. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM поделился член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Запорожская АЭС

«Но плохо в этом спектакле, что кто-то может промахнуться и правда устроить ядерное загрязнение…» — отметил эксперт. И добавил, что в любом случае ничего хорошего в этом точно нет.

«Да и Крым там недалеко, и река Днепр в его сторону течет. Поэтому, конечно, доиграться до радиоактивного выброса не хотелось бы никому. Даже Зеленскому. Но не все артиллеристы «пряморукие» и не все снаряды — исправные, поэтому риск высокий», — отметил Ющук.

Он также предлагает два правила, которыми лучше всего руководствоваться в ситуации с Запорожской АЭС. Первое — смотреть источники, ближайшие к месту событий. а второе — искать в теме деньги. По словам Ющука, речь идёт не о пропагандистах националистического толка, «у которых фейковый лётчик «Призрак Киева» ежедневно и беспосадочно побеждает мифических «орков», а о реальных аналитиках с территории, подконтрольной Киеву. Такие ещё остались. Большинство из них живёт подальше от СБУ, однако расклады в офисе Зеленского понимают неплохо, да и источники информации обычно сохраняют. И из их выводов следует, что приказы на обстрелы идут из офиса Зеленского, это как раз его уровень. Но военной необходимости стрелять по атомной станции просто нет. Более того, единственной задачей офиса Зеленского является удержание электроэнергии ЗАЭС в энергосистеме, подконтрольной Киеву. Успех этого обеспечит и возможность продавать её в Евросоюз, и нужность Евросоюзу.

«И, наверняка, откаты, да вывод доходов через «схемы». Для ЕС — электричество, тем более сейчас, когда всё проблемно», — сказал эксперт.

И вот Россия собралась отключать ЗАЭС от энергосистемы, подконтрольной Киеву. И начались обстрелы, а заодно дружный хор из ЕС с требованием оставить станцию работать в прежнем режиме, «а ещё лучше вообще уйдите с неё».

В случае отключения есть и вопрос дефицита энергии для самой территории, подконтрольной Киеву. «Но, как я понял, с проблемами такого рода Зеленский справляться умеет: свалит всё на Россию, да и все дела. А вот без откатов ему плохо», — говорит Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб, нанесённый Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны ВСУ. Её участники посетят станцию.

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