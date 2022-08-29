Вашингтон, 29 августа, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Суммарные сборы фильмов серии «Парк Юрского периода» и «Мир Юрского периода» превысили $6 млрд. Об этом написало издание Deadline 29 августа.

Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США Крис Пратт в роли Оуэн Грэди

Как сообщил источник, подобного результата удалось достичь благодаря успеху ленты «Мир Юрского периода: Господство» в прокате: по итогам минувшего уик-энда картина сумела собрать более $990 млн. Стоит отметить, что незадолго до этого Universal, выпустившая триквел «Мира Юрского периода», стала первой в 2022 году студией с доходом в $3 млрд.

Напомним, премьера фильма «Мир Юрского периода: Господство» состоялась 23 мая 2022 года. Главные роли в картине исполнили Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Лора Дерн и Сэм Нилл.