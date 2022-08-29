Багдад, , 18:39 — REGNUM В центре Багдада идёт интенсивная стрельба из автоматического оружия, есть погибшие и раненные. Об этом сегодня, 29 августа, сообщают местные СМИ.

Война в Ираке U.S. Marine Corps

Сообщается, что столкновения происходят у президентского дворца и у штаба про-иранского движения «Хашд-Шааби».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Багдаде произошли столкновения между сторонниками шиитского проповедника Ас-Садра и правительственными силами. Ас-Садр заявил о своем уходе из политики и после этого его сторонники ворвались в «зеленую зону» Багдада.

Ас-Садр потребовал распустить парламент страны, а президента страны — определить дату досрочных выборов в законодательное собрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.

Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани — претендента от блока «Координационная платформа», представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников.

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