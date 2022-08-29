Дамаск, 29 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Свыше сотни миллиардов долларов потерял сирийский нефтегазовый сектор из-за американского агрессивного вмешательства, сообщил 29 августа МИД Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сирийская оппозиция

Совбезу ООН и генсеку Антониу Гутеррешу направлены заявления, в которых сказано, что «потери Сирии в нефтегазовом секторе в результате различный действий американских оккупационных сил составляют $107,1 млрд».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское присутствие в Сирии незаконно: власти республики не приглашали Вашингтон как-либо участвовать в политике страны.