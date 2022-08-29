Вена, 29 августа, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС оценит физический ущерб, нанесённый станции в результате обстрелов, и определит работоспособность её систем безопасности. Об этом говорится в распространённом 29 августа заявлении организации.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на ЗАЭС внесёт ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ему ущербе», — указывается в сообщении.

Отмечается, что сотрудники миссии «оценят физический ущерб, определят работоспособность основных и резервных систем безопасности, а также оценят условия работы персонала диспетчерской».

В МАГАТЭ добавили, что агентство также намерено принять меры по обеспечению гарантий для проверки того, что ядерный материал на станции используется исключительно в мирных целях.

Напомним, ранее сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия агентства уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на станцию позднее на текущей неделе.