Казань, , 18:45 — REGNUM Бюст Героя России Дамира Исламова появится на территории Казанского танкового училища. Об этом сообщил председатель исполнительного комитета Всероссийского общественного движения «Союз танкистов» Альберт Гималетдинов.

Герой России Дамир Исламов T. me/rustamminnikhanov/57

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Открытие памятника запланировано в день присяги первокурсников — 10 сентября, передает «Татар-информ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, звание Героя России Исламов получил в марте 2022 года. Военнослужащий погиб 7 марта в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР. Экипаж танка под командованием Дамира Исламова вступил в бой с пятью танками противника, уничтожив четыре из них. Однако танк старшего лейтенанта подбили ВСУ. Все члены экипажа погибли. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову присвоено звание Героя России (посмертно).

Сегодня же стало известно, что скончалась мать Героя России Сажида Валиахметова. По словам дочери, женщину похоронили 24 августа в городе Лениногорске.

Как передавало ИА REGNUM, в Казанском Кремле во время торжественного приема в честь лучших семей Татарии особое внимание было уделено родителям участников спецоперации — Героев Российской Федерации Дамира Рашидовича Гилемханова, награжденного посмертно, а также Раиля Наилевича Габдрахманова и Ивана Алексеевича Додосова, находящихся в настоящее время при исполнении воинского долга.

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