Новосибирск, 29 августа, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Новосибирске в центре транспортного кольца на площади Калинина монтируют основание для стелы «Город трудовой доблести». Позже на внешней стороне металлической конструкции разместят экраны, где будут показывать исторические кадры, рассказали ИА REGNUM в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Установка стелы — одна из наших важнейших задач на этот сезон, — прокомментировал мэр муниципалитета Анатолий Локоть. — Её открытие назначено на 3 ноября, все работы ориентированы на эту дату. На сегодня отставаний нет: идёт сборка основания конструкции, на которую установят экраны».

Параллельно начинается благоустройство территории.

Отметим, что общий вес стелы — около 40 тонн, высота от уровня проезжей части — 35 метров (26 метров — шпиль, 4,5 метра — основание, около 4 метров – высота кургана).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Новосибирск получил высокое звание «Город трудовой доблести». Решение принято 2 июля на заседании оргкомитета «Победа». Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

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